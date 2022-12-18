20 декабря в Курске отключат радио и телеканалы

20 декабря в Курске отключат вещание 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Профилактика на РТС Курск продлится 10:00 до 17:00.

На это время будет приостановлено вещание в следующих городах и муниципальных районах Курской области: Курске, Курчатове, Курском, Фатежском, Солнцевском, Золотухинском, Поныровском, Щигровском, Медвенском, Октябрьском, Курчатовском и Льговском районах.

Как отметили в обладминистрации, отключения согласованы с редакциями теле- и радиоканалов и пройдут в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.