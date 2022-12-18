Курянам напомнили, как правильно вести себя во время гололеда

Днем ожидается небольшой снегопад. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Курская администрация со ссылкой на синоптиков поделилась прогнозом погоды на 18 декабря. Так, в течение дня в регионе будет облачно, гололед. Днем ожидается небольшой снегопад. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит от - 3 до + 2.

Во время гололеда спасатели ГО И ЧС Курска рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

- пешеходам стоит выбирать обувь на не скользкой подошве или использовать "ледоступы";

- передвигаться стоит осторожно, не спешить, избегать резких движений, смотреть под ноги;

- ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах в гололед опасно.

- автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим;

- избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.