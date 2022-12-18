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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:00

19 декабря в Курске рядом с госуниверситетом перекроют движение

Ограничение для транспорта продлится с 12:00 до 17:30
Анна ГРЕБЕНКИНА

19 декабря, в понедельник, на площади Героев Курской битвы (со стороны корпуса КГУ) перекроют движение. Об этом сообщили в администрации города 17 декабря. Как пояснила пресс-служба мэрии, ограничение для транспорта продлится с 12:00 до 17:30. Водитель попросили заранее распланировать свои маршруты и пути объезда.

Ранее, в течение недели, было перекрыто движение на участке улицы Парк Солянка в районе дома № 8. Проезд ограничили из-за работ по реконструкции канализационного коллектора. Поздним вечером 16 декабря работы закончили.