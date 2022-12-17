Курские «Русичи» уступили в Иркутске

18 декабря куряне сыграют во Владивостоке с местным «Динамо». Начало игры в 10:15. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

После домашней победы над «Барнаулом» (84:77) в рамках мужской Суперлиги по баскетболу курские «Русичи» без шансов на успех капитулировали не только во встрече с «Новосибирском» (68:85), но и на паркете «Иркута». Сибиряки выиграли в каждом игровом отрезке, добившись суммарного перевеса в 29 очков – 109:80.

В ТОП-4 результативных игроков курян вошли – Роман Казюлин (18 оков), Дмитрий Дойников (15), Александр Винник (десять) и Иван Аладко (девять).

После этого матча «Русичи» располагаются на 13-м месте с 15-ю очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга (по 23 балла) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (22). Теперь завтра, 18 декабря, куряне сыграют во Владивостоке с местным «Динамо» (восьмое место, 18 очков). Начало игры в 10:15.