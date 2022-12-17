Курские волейболистки в трех партиях переиграли «Тюмень»

17 декабря «атомные» проведут повторную встречу с «Омью». Фото со страницы ЮЗГУ в VK.

Вчера, 16 декабря, в Курске прошли очередные матчи 5-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» продолжил победную серию, переиграв «Тюмень». Гости с Урала смогли показать зубы лишь во втором сете. Итоговый счет - 25:18, 25:22, 27:17.

В другом поединке дня дубль калининградского «Локомотива» в трех партиях уступил омской «Оми» (23:25, 24:26, 21:25).

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» сохранил статус единоличного лидера турнира – 42 очка. Далее располагаются череповецкая «Северянка» (41) и «Локомотив-2» (30). Сегодня, 17 декабря, «атомные» проведут повторную встречу с «Омью».