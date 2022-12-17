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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 10:21

На трассе под Курском сгорела машина

Никто не пострадал
Кристина ГОРБАТЕНКО
Причину пожара выясняют

Причину пожара выясняют

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 17 декабря в 08:05. Горел легковой автомобиль деревне Верхние Постоялые дворы, Октябрьского района.

На место происшествия выезжали пожарные - спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытию огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание. Пожар был локализован в 08:29, справиться с огнем удалось в 08:30.

- В результате пожара легковой автомобиль «Рено Логан» выгорел изнутри. Пострадавших нет. Ущерб и причину пожара выясняют, - говорят в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».