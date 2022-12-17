Курские врачи спасли женщине руку

Операция длилась восемь часов Фото: Архив "КП"

В областной администрации рассказывают, с жительницей Курска произошел несчастный случай: циркулярной пилой ей отрезало кисть правой руки. Женщину в течение 40 минут на "скорой" доставили в областную больницу.

Операция длилась восемь часов, хирурги сшивали сосуды, нервы и ткани. Трудилась бригада врачей: сосудистый хирург Дмитрий Щигорев, нейрохирург Артур Гамидов, травматолог Александр Переверзев, анестезиолог Роман Прокофьев, операционная медицинская сестра Надежда Шалимова.

В итоге старания медиков оказались не напрасны – рука жизнеспособна. Дело в том, что когда женщина поступила в больницу - с момента получения травмы прошло относительно немного времени. Кровоснабжение ампутированной кисти удалось восстановить.

Курянку уже перевели из реанимации в травматологическое отделение, ей предстоит длительная реабилитация.