Курские пожарные потушили условное возгорание на АЗС

В учениях принимали участие два хода ПЧ Октябрьского района Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

14 и 16 декабря ПЧ Октябрьского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области провела занятия на автозаправочной станции (АЗС) общего назначения. К месту проведения учений выезжали два хода ПЧ Октябрьского района. Об этом рассказали в региональной противопожарной службе.

Так, по легенде учений, на объекте горел бензовоз и разлитое топливо, была серьезная угроза распространение пожара на емкости с топливом. Огнеборцам удалось справиться с огнем, условный пожар был успешно потушен.

Ранее КП сообщала о пожаре 16 декабря в 01:16 - горела квартира в доме по адресу:1-я Фатежская улица. В результате ЧП никто не пострадал.