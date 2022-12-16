Мошенники предлагают курянам разблокировать банковскую карту за 500 рублей

Курян предупреждают, что им грозит штраф- 5000 рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мошенники продолжают придумывать новые способы того, как обманывать людей. Так, в администрации Курской области, сообщили, что курянам стали поступать «быстрые» звонки с разных номеров. Неизвестные сообщают, что карта заблокирована в транспорте и для разблокировки необходимо заплатить 500 рублей. Для этого нужно позвонить по номеру телефона, который они указывают, продиктовать логин и пароль карты. Если этого не сделать, то необходимо будет выплатить штраф – 5000 рублей. Для убедительности мошенники называют последние цифры номера карты.

В обладминистрации предупреждают, что никаких звонков ИЦ «Регион-Курск» не совершает, денежных взиманий за вывод карты из стоп-листа не требуется. Штрафы не предусмотрены.

Если ваша карта попала в стоп-лист, все операции по разблокировке и оплате проезда вы можете самостоятельно произвести в личном кабинете пассажира, либо обратиться к специалистам ИЦ «Регион-Курск» по электронной почте support@reg-kursk.ru или по телефону (4712) 39-51-53.