Курские баскетболистки выиграли динамовское дерби

Эва Лисец (№ 38). Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 15 декабря, в Курске состоялся матч регулярного чемпионата Премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. Действующий обладатель титула – местное «Динамо» принимало столичных одноклубниц. Москвички сдулись уже по итогам первой четверти, завершившейся со счетом 26:13 в пользу курянок. И хотя гости в двух следующих отрезках победили (суммарно «+4»), финальный аккорд удался хозяйкам паркета. 21:15 и итоговые 89:73 в пользу чемпиона.

Самыми результативными у курского клуба стали – Эва Лисец (18 баллов), Елизавета Шабанова, Наталья Анойкина, Эзин Калу (по 12) и Анна Буровая (десять).

После вчерашнего игрового дня в тройку лидеров входят – УГМК из Екатеринбург (28 очков), столичный МБА (27) и наше «Динамо» (26). Теперь 19 декабря «Динамо» сыграет дома в Самаре с местным одноименным клубом (шестое место, 21 очко). Начало игры в 18:00.