В 2022 году в Курской области вырастили более шести миллионов тонн зерновых

Также хорошие показатели у аграриев по уборке сахарной свеклы и масличных культур Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Агропромышленный комплекс Курской области подвел итоги 2022 года. Так, в этом году на полях Курской области аграрии вырастили более шести миллионов тонн зерновых. Об этом сообщили в областной администрации. Хорошие показатели и по итогам уборки сахарной свеклы и масличных культур.

В области животноводства по итогам 2022 года планируют произвести более 600 тысяч тонн мяса и 375 тысяч тонн молока.

- Несмотря на сложный год, сектор АПК продемонстрировал блестящий результат. Аграрии практически на 75% обеспечивают Курскую область собственной сельхозпродукцией и при этом поставляют продукцию в другие регионы России, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Это направлено не только на продовольственную безопасность, но и на развитие села, - отметил губернатор Роман Старовойт.