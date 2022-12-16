Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 9:07

В 2022 году в Курской области вырастили более шести миллионов тонн зерновых

Агропромышленный комплекс региона подвел итоги года
Кристина ГОРБАТЕНКО
Также хорошие показатели у аграриев по уборке сахарной свеклы и масличных культур

Также хорошие показатели у аграриев по уборке сахарной свеклы и масличных культур

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Агропромышленный комплекс Курской области подвел итоги 2022 года. Так, в этом году на полях Курской области аграрии вырастили более шести миллионов тонн зерновых. Об этом сообщили в областной администрации. Хорошие показатели и по итогам уборки сахарной свеклы и масличных культур.

В области животноводства по итогам 2022 года планируют произвести более 600 тысяч тонн мяса и 375 тысяч тонн молока.

- Несмотря на сложный год, сектор АПК продемонстрировал блестящий результат. Аграрии практически на 75% обеспечивают Курскую область собственной сельхозпродукцией и при этом поставляют продукцию в другие регионы России, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Это направлено не только на продовольственную безопасность, но и на развитие села, - отметил губернатор Роман Старовойт.