Супруги из Курска перевели мошенникам почти три с половиной миллиона рублей

Паре в один день позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, супругам из Курска в один день позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что кто-то пытается оформить на них крупные кредиты, а избежать этого возможно только при настоящем оформлении займов на самые крупные суммы и их перевод на безопасные счета.

Курян убедили в том, что, как только средства поступят на ту самую безопасную ячейку, все кредиты аннулируются, а на счета больше никто не сможет посягнуть. Мошенники обещали прислать официальную справку о том, что задолженности ликвидированы.

Так, супруги одновременно оформили кредиты в нескольких банках на сумму один миллион 600 тысяч рублей и более одного миллиона 800 тысяч рублей. Деньги они перечислили на счета, продиктованные по телефону.

Мужчина несколько дней ждал дальнейших указаний. Так и не получив новых звонков, он направился в банк за консультацией. Там уже настоящие сотрудники банка порекомендовали обращаться в полицию.

В итоге супруги перевели мошенникам почти три с половиной миллиона рублей, взятых в кредит. Теперь эту сумму они должны будут возвратить банкам. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.