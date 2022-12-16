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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 6:41

При возгорании в гостинице «Центральная» в Курске спасли и эвакуировали 125 человек

Пожар произошел из-за телевизора
Кристина ГОРБАТЕНКО
Задымление было на кухне гостиницы

Задымление было на кухне гостиницы

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

15 декабря в 20:29 курские спасатели получили сообщение о задымлении на кухне гостиницы «Центральная». На место незамедлительно приехали пожарные и спасатели. Они стали вскрывать двери в помещение, где горел мусор.

В региональном ГУ МЧС сообщают, площадь пожара составила пять квадратных метров. Из-за сильного задымления было эвакуировано 80 человек, спасено 45 – их вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств . Никто не пострадал. Пожар потушили.

Огнеборцы докладывают, что возгорание произошло из-за телевизора.