При возгорании в гостинице «Центральная» в Курске спасли и эвакуировали 125 человек

Задымление было на кухне гостиницы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

15 декабря в 20:29 курские спасатели получили сообщение о задымлении на кухне гостиницы «Центральная». На место незамедлительно приехали пожарные и спасатели. Они стали вскрывать двери в помещение, где горел мусор.

В региональном ГУ МЧС сообщают, площадь пожара составила пять квадратных метров. Из-за сильного задымления было эвакуировано 80 человек, спасено 45 – их вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств . Никто не пострадал. Пожар потушили.

Огнеборцы докладывают, что возгорание произошло из-за телевизора.