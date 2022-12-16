Курянам поступают ложные сообщения о ЧП и диверсиях

Жителей региона просят верить только официальным источникам Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном ГУ МС сообщают, что куряне снова подверглись информационной атаке. На этот раз жителям региона стали поступать сообщения и звонки через различные мессенджеры с ложной информацией о происшествиях и планируемых диверсиях. Неизвестные представляются сотрудниками МЧС России.

В региональном МЧС настоятельно просят жителей Курской области не поддаваться панике и игнорировать подобные звонки. Использовать только официальные источники информации и рассказать своим родным о таких ложных звонках и сообщениях.