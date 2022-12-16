В Курске потушили пожар в квартире

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 16 декабря в 01:16. Горела квартира в доме по адресу:1-я Фатежская улица.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей и газовая служба.

По прибытию огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание. Пожар был локализован в 01:23, справиться с огнем удалось в 01:25.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара в квартире поврежден потолок на площади два квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».