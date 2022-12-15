В Курске открыли выставку памяти художника-авангардиста Казимира Малевича

Выставка работает в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» состоялось открытие выставки «СВОИ ПУТИ». Ее организаторы — администрация города Курска, управление культуры города, центр «Звездный» и общественный деятель, художник Олег Радин.

Выставка посвящена памяти Казимира Малевича. В экспозиции представлены материалы и уникальные фотографии музея «Казимир Малевич в Курске» из фондов галереи «АЯ», а также более ста живописных работ художников, экспериментирующих в различных творческих направлениях.

Как рассказала начальник управления культуры города Ирина Мазаева, это — первая выставка в обновленном зале. Свои работы представили художники разных возрастов. Авторы картин — как опытные мастера, так и ученики детских школ искусств Курска.

Выставка продлится до 20 декабря.

Дополнительная информация по тел. +7(4712) 70-20-69.