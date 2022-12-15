Мэрия Курска объяснила укладку асфальта в мороз

Некоторые куряне считают, что зима - не время для дорожных работ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В социальных сетях появилась информация о том, что дорожники на улице Светлой укладывают асфальт.

Как прокомментировали в комитете дорожного хозяйства, реконструкция дороги общего пользования по улице Светлой от улицы Фестивальной до улицы Карла Маркса выполняется в рамках заключенного муниципального контракта.

- На этом участке дороги велись работы по благоустройству после ремонта коммунальных сетей, сказали в мэрии. - Укладка нижнего слоя асфальта выполняются с применением современных материалов и добавок, которые соответствуют погодным условиям.

На объекте осуществляется независимый строительный контроль. После завершения работ на участке проведут лабораторные испытания, по результатам которых будет принято решение о приемке работ, заверили чиновники.