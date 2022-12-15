Куряне могут пройти бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи

Курсы проводят сотрудники МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе проводят бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи. Необходимым навыкам курян обучают преподаватели учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области.

В декабре обучаются сотрудники Правительства Курской области. Занятия состоят из теоретического и практического блоков с возможностью под наблюдением инструкторов отработать полученные знания.

Пройти курсы может любой желающий. Для этого нужно записаться в группы для обучения в учебно-методическом центре ГО и ЧС Курской области по телефону: 8(4712) 22-74-87. Группы формируются по мере поступления заявок.

Также инструкторы проводят выездные занятия в районах области по графику. Уточнить информацию можно в районных управлениях ГО и ЧС