В Курской областной Думе рассмотрели проблемы пожилых граждан региона

В мероприятии приняли участие научные сотрудники курских вузов, члены общественных организаций и представители органов власти Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 15 декабря, в Курской областной Думе прошло заседание круглого стола на тему: «Траектория взаимодействия государства и общества в преодолении рисков социальной эксклюзии в среде пожилых людей». В мероприятии приняли участие научные сотрудники курских вузов, члены общественных организаций, работающих в образовательной сфере, а также представители органов власти.

Участники встречи обозначили проблемы пожилого населения в современных условиях и дали экспертную оценку социальной политики в отношении пожилых граждан. Так, наиболее незащищенными в социальном плане, эксперты посчитали пенсионеров - остро стоит вопрос их крайне низкого уровня жизни.

В пресс-службе облдумы сообщают, в ходе круглого стола эксперты заявили, что интересы пожилых людей должны быть отражены в политической и общественной жизни. Нужно учитывать рост их требований к качеству жизни, а также обеспечивать их общественный запрос на профессиональное долголетие.