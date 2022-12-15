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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 15:01

ВСУ обстреляли курский хутор

Пострадавших нет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об обстреле сообщил глава Курской области

Об обстреле сообщил глава Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 декабря ВСУ обстреляли приграничный хутор Кучеров Беловского района. Предварительно зафиксировано шесть прилетов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Вечером 14 декабря под Курском было неспокойно. Куряне в социальных сетях сообщали, что слышали громкие звуки. Примерно в 23:30 прокомментировал ситуацию губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что над Курским районом сработала система ПВО.

- Пострадавших и разрушений нет, - уточнил губернатор.

Напомним, 6 декабря ВСУ с помощью беспилотника атаковали курский аэродром.

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.