ВСУ обстреляли курский хутор

Об обстреле сообщил глава Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 декабря ВСУ обстреляли приграничный хутор Кучеров Беловского района. Предварительно зафиксировано шесть прилетов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Вечером 14 декабря под Курском было неспокойно. Куряне в социальных сетях сообщали, что слышали громкие звуки. Примерно в 23:30 прокомментировал ситуацию губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона объяснил, что над Курским районом сработала система ПВО.

- Пострадавших и разрушений нет, - уточнил губернатор.

Напомним, 6 декабря ВСУ с помощью беспилотника атаковали курский аэродром.

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.