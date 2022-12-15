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НовостиОбщество15 декабря 2022 14:34

В Курской области школьники из малоимущих и многодетных семей на дистанте будут получать питание

Для учеников 5-11 классов из льготных категорий такая норма действует с 2020 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области более 28 тысяч школьников, которым положена эта мера соцподдержки

В Курской области более 28 тысяч школьников, которым положена эта мера соцподдержки

Фото: Архив "КП"

Сейчас в курских школах по разным причинам дистанционный режим обучения вынужденно чередуют с очным. Губернатор Курской области сообщил, что теперь независимо от оснований перевода на дистант все школьники из малоимущих и многодетных семей, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут получать продуктовые наборы или денежную компенсацию за питание.

Напомним, для учеников 5-11 классов из льготных категорий такая норма уже действует с 2020 года. Теперь она распространена и на детей-льготников с первого по четвертый классы.

- Всего в Курской области обучаются более 28 тысяч детей, которым положена эта мера соцподдержки, - сказал глава региона.