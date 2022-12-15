Курский «Сокол» потерпел разгромное и антиволевое поражение в Глазове

15 декабря «Сокол» проведет в Глазове повторную встречу. Начало игры в 17:30. Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

Накануне, 14 декабря, в Глазове местный «Прогресс» принимал курский «Сокол» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Уже на седьмой минуте Артем Дмитриев совершил редкостную дерзость - вывел гостей вперед. Но, увы, продолжения не последовало. На первый перерыв команды ушли при счете 3:1, на второй – 7:2, а итоговый результат – 12:3 в пользу «Прогресса». В составе курян дубль оформил Никита Фомичев (29-я, 2:5, 43-я, 3:8).

Таким образом, «Сокол» в пятый раз в текущем розыгрыше проиграл, пропустив десять и более шайб. Ранее это с ними происходило в матчах с новочебоксарским «Соколом» (3:11, 18 октября), «ЭкоНивой-Бобров» (1:13, 16 ноября), «Прогрессом» (3:11, 1 декабря) и кирово-чепецкой «Олимпией» (1:11, 11 декабря).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (41 очко). Далее располагаются саратовский «Кристалл» (33) и пензенский «Дизелист» (32). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 15 декабря, «Сокол» проведет в Глазове повторную встречу. Начало игры в 17:30.