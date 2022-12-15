На Красной площади в Курске заканчивают установку "Красного леса"

Здесь установят светодиодные конструкция и откроют фуд-трак Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске завершают монтаж масштабной фотолокации «Красный лес». В этом году она разместится на Красной площади города.

Фотолокация представляет собой композицию из елей, которые делят территорию на множество уютных пространств. В городской администрации рассказывают, здесь установят большую фотозону и светодиодные конструкция. Также откроется фуд-трак и будет организована ярмарочная торговля.

Курск вовсю готовится к встрече Нового года. Так, 13 декабря на улице Ленина на месте снесенного кафе «Старый клен» приступили к монтажу катка. В этом году Губернский каток решили перенести с «насиженного» места на Театральной площади. Его площадь составит 800 квадратных метров, что на 200 больше прошлогоднего.