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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:39

В Курске в пансионате «Сосновый бор» отремонтировали первый этаж

На эти цели потратили более 28 миллионов рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Заменили всю электрику и купили новую мебель

Заменили всю электрику и купили новую мебель

Фото: Архив "КП"

В курском пансионате «Сосновый бор» завершили ремонт первого жилого этажа здания, где расположено отделение милосердия. Работы проводили в рамках нацпроекта «Демография». Из регионального бюджета на ремонт было выделено более 28 миллионов рублей.

В областной администрации рассказывают, в здании строители провели внутреннюю отделку помещений, отремонтировали системы отопления, электроснабжения, связи и водоснабжения, заменили всю электрику, сантехнику и оборудование санузлов. Комнаты проживающих полностью изменились, для удобства пожилых людей приобрели многофункциональную мебель.

Обновили также медицинские кабинеты, изолятор. В отделении есть комфортная среда для маломобильных граждан.

Сегодня в пансионате «Сосновый бор» проживают 75 человек, в отделении милосердия будут обслуживать 45 граждан.