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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 12:03

Под Курском горел деревообрабатывающий цех

Пожар произошел в Октябрьском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пожар повредил кровлю по всей площади

Пожар повредил кровлю по всей площади

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 15 декабря в 05:20. Горел деревообрабатывающий цех на улице Центральной в селе Черницыно Октябрьского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытию огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Возгорание было локализовано в 07:33, справиться с огнем удалось в 07:40.

- В одноэтажном кирпичном здании повреждена кровля по всей площади. Пожар тушили 18 человек и восемь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».