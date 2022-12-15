В Курской области для двух памятников природы установили охранные зоны

Границы охранных зон будут обозначены информационными аншлагами Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области для двух памятников природы регионального значения установили охранные зоны. Это позволит защитить эти территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. В областной администрации сообщают, что границы охранных зон будут обозначены информационными аншлагами.

Так, один из таких памятников природы – «Урочище Веть» в Солнцевском районе. На его территории насчитывается 229 видов сосудистых растений, четыре из которых включены в Красную книгу Курской области, а одно и в Красную книгу Российской Федерации. Здесь обитают 114 видов позвоночных животных, два редких вида внесены в федеральную Красную книгу и 14 - в региональную.

Второй памятник, для которого установили охранные зоны – это «Урочище «Горналь» в Суджанском районе. На его территории отмечено 170 видов сосудистых растений, 17 из них внесены в Красную книгу Курской области, два - в Красную книгу РФ.