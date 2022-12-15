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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:38

В Курской области для двух памятников природы установили охранные зоны

Это поможет защитить территории от неблагоприятных антропогенных воздействий
Кристина ГОРБАТЕНКО
Границы охранных зон будут обозначены информационными аншлагами

Границы охранных зон будут обозначены информационными аншлагами

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области для двух памятников природы регионального значения установили охранные зоны. Это позволит защитить эти территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. В областной администрации сообщают, что границы охранных зон будут обозначены информационными аншлагами.

Так, один из таких памятников природы – «Урочище Веть» в Солнцевском районе. На его территории насчитывается 229 видов сосудистых растений, четыре из которых включены в Красную книгу Курской области, а одно и в Красную книгу Российской Федерации. Здесь обитают 114 видов позвоночных животных, два редких вида внесены в федеральную Красную книгу и 14 - в региональную.

Второй памятник, для которого установили охранные зоны – это «Урочище «Горналь» в Суджанском районе. На его территории отмечено 170 видов сосудистых растений, 17 из них внесены в Красную книгу Курской области, два - в Красную книгу РФ.