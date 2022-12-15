Под Курском зарезали 35-летнего мужчину

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины.

В региональном СУ СК рассказывают, утром 13 декабря в одной из квартир дома, расположенного на улице Ефима Славского в Курчатове, было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с колото-резанным ранением в области туловища. В ходе расследования, стражи порядка выяснили, что к убийству причастен 38-летнтй местный житель. В кратчайшие сроки оперативники установили его местонахождение.

В настоящее время мужчина задержан, следователем перед судом вынесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.