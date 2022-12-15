Курские «Русичи» проиграли «Новосибирску»

«Русичи» располагается на 12-м месте с 14-ю очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

После домашней победы над «Барнаулом» (84:77) в рамках мужской Суперлиги по баскетболу курские «Русичи» без шансов на успех капитулировали во встрече с «Новосибирском». Сибиряки предрешили исход гостевого противостояния уже после первой половины, добившись задела в 16 очков. Курянам удалось выиграть третью четверть (22:21), но на этом их подвиги закончились. Итоговый счет- 85:68 в пользу «Новосибирска».

В ТОП-5 результативных игроков курян вошли – Иван Аладко, Дмитрий Злобин (по 12 очков), Дмитрий Дойников (11), Роман Казюлин (десять) и Иван Рудаков (шесть).

После этого матча «Русичи» располагается на 12-м месте с 14-ю очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга (по 23 балла) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (22). Теперь сегодня, 15 декабря, куряне сыграют в Иркутске с местным «Иркутом» (восьмое место, 16 очков). Начало игры в 14:10.