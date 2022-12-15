Курские школьники стали победителями Всероссийского кейс-чемпионата по экономике и предпринимательству

Финал чемпионата проходил с 9 по 12 декабря в Высшей школе экономики Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 9 по 12 декабря в Высшей школе экономики в Москве проходил финал Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству. В нем приняли участие 83 команды, ставшие победителями регионального этапа. В их числе - две сборные, в составе которых были одиннадцатиклассники лицея № 6 имени М. А. Булатова: команда АКМБ и команда 2*2.

- Команды-кейсеры в финале выбрали наиболее интересную и реалистичную инициативу из тех, которые они предлагали в качестве решения экологической (транспортной) проблемы на региональном этапе, и проработали ее внедрение. Результат работы команды — потенциальный инвестиционный проект, - рассказали в городской администрации.

По итогам чемпионата команда, в которой была Елизавета Белоконова, учащаяся лицея № 6 имени М. А. Булатова, одержала победу по направлению «Кейс».