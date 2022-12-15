В 2023 году в Курске организуют 43 льготных маршрута общественного транспорта

Количество межмуниципальных автобусов в регионе с предоставлением льгот не изменится Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщили, что в 2023 году в Курске организуют 43 маршрута общественного транспорта с предоставлением льгот: четыре трамвайных, семь троллейбусных и 32 автобусных. Сейчас льготных автобусных – 29.

Количество межмуниципальных автобусов в Курской области с предоставлением льгот не изменится – их также останется 119, 35 из которых – сезонные. Льготный проезд установлен для 26 категорий граждан.

Также прорабатывается вопрос о том, чтобы предоставить право льготного проезда людям, проживающим в муниципальных образованиях Курской области, полностью или частично расположенных на приграничной территории, – в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Суджанском районах.