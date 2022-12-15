С 19 по 23 декабря в Железнодорожном округе Курска отключат свет

Электричество отключат на трех улицах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На следующей неделе, с 19 по 23 декабря, в Курске запланированы очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим в Железнодорожном округе временно отключат электроэнергию.

Как рассказывают в региональном МЧС, света не будет с 09:30 до 16:00 по адресам:

улица 1-я Стрелецкая 31-91, 22-100;

улица Малая Новоселовка 1-35, 2-40;

3-й Средний переулок 3-25.

Телефон для справок: 26-32-10.

В Центральном и Сеймском округах отключений не запланировано.

Телефоны для справок:

РЭС Центрального округа - 32-40-89;

РЭС Сеймского округа - 37-31-28.

Ранее КП сообщала, что в Курске продолжаются работы по восстановлению наружного освещения. На прошлой неделе коммунальщики выполнили работы по техническому обслуживанию девяти шкафов наружного освещения. Устранили семь поврежденных участков воздушной линии сети. Кроме этого, на прошлой неделе исправили недостатки в системе освещения, и теперь свет появился на 24 улицах областного центра