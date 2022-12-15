Курские дворы от снега расчищают более 600 дворников

В Курске продолжают устранят последствия снегопада Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают устранят последствия снегопада. Так, ночью городские дроги расчищали 74 единицы техники. В комитете дорожного хозяйства рассказали, что в первую очередь убирают основные магистрали, так как по ним курсирует общественный пассажирский транспорт, затем — второстепенные улицы.

За ночь израсходовали почти две с половиной тонны песко-соляной смеси. Работы продолжатся и днем.

В городской администрации сообщают, с утра управляющие компании начали убирать дворы многоквартирных домов. На расчистку снега вышли свыше 600 дворников.

В зимних работах на общественных пространствах задействованы 44 человека и 11 единиц техники. Они расчищают дорожки и обрабатывают песко-соляной смесью.