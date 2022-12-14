Курск от снега будут расчищать ночью

Днем транспорт в городе ходил с перебоями Фото: Светлана ВОЛКОВА

На 18:00 14 декабря дорожные службы очистили проезжую часть и обработали песко-соляной смесью свыше ста улиц и проездов в трех городских округах, сообщает мэрия города.

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Также они расширили проезжую часть по улице Просторной и проспекту Дружбы, очистили тротуары, подходы к пешеходным переходам, остановкам и обработали их песко-соляной смесью. Это улицы Запольная, Карла Маркса, Ленина, Перекальского, Радищева, Невского, Добролюбова, Сонина, Урицкого, Школьная, Дзержинского, Кавказская, Пучкова, Косухина, 50 лет Октября, Дейнеки, Магистральная, Крюкова, ПЛК, Дубровинского, Октябрьская, Союзная, 8 Марта, Республиканская, Станционная, проспекты Дружбы, Энтузиастов, Кулакова и другие.

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Дорожные рабочие вывезли снег с Привокзальной улицы и Красной площади. Израсходовано 674 кубов песко-соляной смеси. Работает 54 единицы специализированной техники, в том числе 31 комбинированная дорожная машина, пять погрузчиков, четыре самосвала, два мультихода, 12 тракторных щёток и МТЗ-82. Задействованы 79 дорожных рабочих. Работы продолжатся ночью.

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