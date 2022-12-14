Курские врачи спасли водителя, у которого за рулем случился инфаркт миокарда

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Необычную историю рассказали в областной администрации. Медсестра Курской областной многопрофильной клинической больницы Ольга Перькова вызвала такси, чтобы ехать домой после смены. В машине она обратила внимание на болезненное состояние водителя. Мужчина жаловался на боль за грудиной и онемение левой руки.

Женщина, будучи медработником с большим стажем, сразу заподозрила инфаркт миокарда. Она сопроводила водителя в приемное отделение больницы. Там он прошел обследование, после которого получил диагноз: «обширный инфаркт миокарда». Мужчину госпитализировали в Региональный сосудистый центр, там ему оказали своевременную медицинскую помощь. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

- Инфаркт миокарда в половине случаев развивается у людей, которых до этого ничего не беспокоило. В начале развития инфаркта пациенту сложно понять, что с ним происходит, из-за этого нередко его переносят «на ногах». За помощью обращаются тогда, когда боль становится интенсивной, однако в этом случае может быть уже поздно. Поэтому так важно вовремя проходить диспансеризацию и следить за состоянием своего здоровья», – отмечает заведующий кардиологическим отделением Регионального сосудистого центра Николай Курбаков.