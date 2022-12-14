В Курской области обнаружили 68 нарушений по расчистке дворов от снега и наледи

Территории расчищают 953 сотрудника управляющих компаний Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На территории Курской области 13 и 14 декабря прошел сильный снегопад. Устраняют его последствия управляющие организации. От снега и наледи очищают внутридворовые проезды, пешеходные дорожки и подходы в подъезды многоквартирных домов. На данный момент расчисткой занимаются 953 сотрудника управляющих компаний, а также 56 единиц спецтехники.

Региональная Госжилинспекция проверила 521 дворовую территорию и выявила 68 нарушений, связанных с некачественной расчисткой.

- Управляющим организациям поручено их устранить в течение 12 часов. Действиям таких компаний будет дана правовая оценка, - сообщают в областной администрации.