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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 12:18

Под Курском нашли реактивный снаряд

Взрывоопасный предмет вывезли на полигон для уничтожения
Кристина ГОРБАТЕНКО
ВОП обнаружили в Поныровском районе

ВОП обнаружили в Поныровском районе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в поселке Поныри Поныровского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 декабря.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что был найден реактивный снаряд 150 миллиметров. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».