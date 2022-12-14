15 декабря в Курской области ожидаются туман и снег

Спасатели просят курян быть осторожными на дорогах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области сильный снегопад сменит туман. По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21:00 14 декабря до 21:00 следующего дня в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем небольшой снег.

Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью составит 9-14º ниже нуля, днем – 1-6º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.