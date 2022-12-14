В Курске водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП и погиб на месте

19-летний водитель не справился с управлением автомобиля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 13 декабря примерно в 02:40, в районе дома № 26 на Магистральном проезде. В региональном УГИБДД рассказывают, 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», не справился с управление и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 13 декабря в Курской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 19:30, на 55 километре автодороги «Курск-Льгов-Рыльск». По предварительным данным, автомобиль «Хендай», под управлением 59-летнего водителя, 1963, столкнулся с автомобилем автомобиля «ВАЗ», за рулем которого был 42-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил ранения и был доставлен в больницу.