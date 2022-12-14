Курский «Сокол» в четвертый раз в сезоне пропустил 10+ шайб

Куряне в четвертый раз в этом сезоне проиграли, пропустив более десяти шайб. Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

В Кирово-Чепецке местная «Олимпия» принимала курский «Сокол» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Наши парни уже давно ни на что не претендуют, а потому болельщиков чаще всего мучает всего лишь один вопрос: «Избежим крупного поражения или нет?» Когда же разгром неизбежен, возникает вопрос № два: «Пропустим десять и более шайб или нет?»

Во втором матче с «Олимпией» было все: и разгром, и 10+ шайб. Итоговый счет – 11:1 в пользу хозяев льда. Единственный гол в составе гостей провел Иван Лебедев – на 49-й минуте при счете 0:8.

Кстати, куряне в четвертый раз в этом сезоне проиграли, пропустив более десяти шайб. Ранее это с ними происходило в матчах с новочебоксарским «Соколом» (3:11, 18 октября), «ЭкоНивой-Бобров» (1:13, 16 ноября) и глазовским «Прогрессом» (3:11, 1 декабря).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (39 очков). Далее располагаются саратовский «Кристалл» (33) и пензенский «Дизелист» (32). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 14 декабря, «Сокол» сыграет в Глазове с «Прогрессом» (шестое место, 22 очка). Начало игры в 17:30.