В Курской области уже неделю ищут пропавшего мужчину

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят позвонить в службу 112 Фото: материалы пресс-служб

Житель деревни 1-я Гусиновка, Золотухинсокго района, 44-летний Руслан Шитиков пропал 7 декабря. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». До сих пор местонахождение мужчины неизвестно.

Особые приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы, имеется залысина.

Был одет в черную куртку, черные спортивные брюки, черную шапку и кроссовки.

Всех, что кто-либо знает о местонахождении пропавшего курянина или о маршрутах его передвижения, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.