Житель Курской области хотел купить комплект летней резины, но стал жертвой мошенников

Предложение о продаже летней резины мужчина увидел на одном из рекламных сайтов Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 43-летний житель Железногорска нашел на одном из рекламных сайтов предложение о продаже литых дисков с летней резиной по цене значительно ниже рыночной. Ранее он неоднократно покупал товары через этот сайт, поэтому без сомнений перешел к диалогу с продавцом. Тот сообщил, что резина ему досталась тоже со скидкой, и он сделал небольшую наценку, чтобы скорее продать.

Товар должны были отправить с помощью службы доставки. Но с условием предварительной полной оплатой. Мужчина перевел на банковскую карту 23 700 рублей. Но после того, как продавец получил деньги, он удалил свой аккаунт.

Позже на этом же сайте появилось новое объявление с предложением того же комплекта колес, с теми же фотографиями, но уже от имени другого человека. При попытке связаться с новым продавцом, железногорца заблокировали.

В настоящее время заблокированы уже обе страницы. Мошенников ищут.