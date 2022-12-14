В двух округах Курска после снегопада вышли из строя трансформаторные подстанции

Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сильный снегопад оставил без электроснабжения часть Курска. Как сообщили в Курских электрических сетях, в Сеймском округе вышла из строя трансформаторная подстанция, произошел обрыв проводов в трех пролетах в результате падения дерева. Без напряжения остались жители улицы Ольшанского, 33-45, 45а.

Перебои с электроснабжением из-за погодных условий произошли и в Железнодорожном округе. Здесь также отключена трансформаторная подстанция. Без электричества остаются улицы Стрелецкая, 5-35, 4-34, Стрелецкий проезд 3-25, 28-30.

Нет электричества и на улицах Соловьиной, 1-25, 2-48а, Чайковского, 47-67, Кировской.

В городской администрации сообщили, что сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение, оно появится уже в ближайшее время. Все заявки горожан точечно отрабатываются.