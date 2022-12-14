Из-за снегопада в 17 районах Курской области школьники перешли на дистанционное обучение

В 11 районах организован очно-дистанционный формат Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сильный снегопад, который обрушился на Курскую область 13 декабря, нарушил привычный учебный процесс в школах региона. Так, губернатор Роман Старовойт сообщил, что утром 14 декабря на маршрут не вышли 265 школьных автобусов. Это 87% от всего их количества.

Из-за этого в 17 районах школьники перешли на дистанционное обучение. В 11 районах приняли решение организовать очно-дистанционный формат. Часть детей добрались в школы самостоятельно.

- Руководители школ сообщили родителям о форматах обучения и отмене подвоза обучающихся, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что в Курске сильный снегопад повалил деревья. Поступила 71 заявка по аварийным деревьям, упавшим на провода, автомобили и проезжую часть. Как сообщил мэр Курска Игорь Куцак, к восьми утра 14 декабря удалось отработать 25 заявок, работы продолжаются.