Под Курском на пожаре погибли 85-летняя женщина и двухлетний ребенок

Дом полностью выгорел изнутри Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 13 декабря в 19:36. Горел дом в поселке Глушково Глушковского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 19:44, справиться с огнем удалось в 19:50.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара жилой деревянный дом общей площадью 100 квадратных метров выгорел изнутри по всей площади. Погибли 85-летняя женщина и двухлетний ребенок.

Пожар тушили 13 человек и шесть единиц техники. Причину и ущерб возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».