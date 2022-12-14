В Курске сильный снегопад повалил деревья

На Курск обрушился сильный снегопад Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вечером 13 декабря на Курск обрушился сильный снегопад. Поступила 71 заявка по аварийным деревьям, упавшим на провода, автомобили и проезжую часть. Как сообщил мэр Курска Игорь Куцак, к восьми утра 14 декабря удалось отработать 25 заявок, работы продолжаются. ДТП и ЧС, связанных с погодными условиями, не зарегистрировано.

Также продолжают устранять последствия снежного циклона и коммунальные службы. Так, улицы города расчищают 77 единиц специализированной техники и 66 дорожных рабочих.

Уже использовали более двух тонн песко-соляной смеси. Очисткой тротуаров и подходов к пешеходным переходам занимаются 79 дорожных рабочих. С раннего утра последствия снегопада устраняются в парках и скверах. Пешеходные дорожки расчищают и убирают 40 рабочих и десять машин . На уборку дворовых территорий вышли почти 700 дворников.

- Отрабатывались жалобы горожан в ЕДДС Курска. Жители просили точечно почистить участки дорог на улицах Цюрупы, Энгельса, Красном Октябре, Фрунзе и в поселке Косиново,- сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

Дорожные службы продолжат работу по городу, в том числе и по улицам Мыльникова, Бочарова, Карла Маркса, Перекальского, Челюскинцев, Менделеева, Ломоносова, Хуторской, Константина Воробьева, Школьной, Ильича и на проспектах Дериглазова и Клыкова.