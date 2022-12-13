У курянина вымогали деньги за нераспространение интимного видео

Вымогателей ищут Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отдел дознания УМВД России по Курску расследует уголовное дело по факту вымогательства, совершенного под угрозой распространения сведений личного характера.

29-летний житель Курска проявил неосмотрительность и в переписке в социальной сети отправил своей возлюбленной видео интимного содержания. С неизвестного аккаунта мужчине стали приходить сообщения с угрозами распространить это видео в сети Интернет. Курянин испугался и согласился на условия неизвестного, потребовавшего за молчание 15 тысяч рублей. На указанные в переписке реквизиты банковской карты курянин перечислил необходимую сумму, но решить вопрос не удалось. Вымогатель потребовал еще 15 тысяч рублей, после чего последовало обращение в полицию.

Полиция установила, что страница была взломана, и видеоконтент попал в руки вымогателей. Сейчас полицейские ищут причастных к вымогательству, а также выясняют их местонахождения.

- Дознание по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», продолжается. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, - сказали в УМВД региона.

Сотрудники полиции рекомендуют не пренебрегать правилами информационной безопасности. Опубликованными сведениями личного характера могут воспользоваться в преступных целях.