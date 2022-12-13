В Курской области создан штаб по борьбе с последствиями снегопада

В Курске идет снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области создан штаб по борьбе с последствиями сильного снегопада. Его возглавил вице-губернатор Алексей Дедов.

- На штабе специалисты наметили план по расчистке дорог и дворов, а также устранения возможных нештатных ситуаций. Все коммунальные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.

Расчисткой дорог в регионе занимаются 335 единиц спецтехники. На уборке снега во дворах многоквартирных домов будут заняты 953 сотрудника управляющих организаций, а также 56 единиц спецтехники.

В Курске на уборке дорог и тротуаров всю ночь будет работать 72 единицы специальной техники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, - заверили в администрации региона. - Специалисты государственной жилищной инспекции утром проведут обход дворов. Если найдут нарушения, управляющие организации привлекут к административной ответственности по согласованию с прокуратурой Курской области.

Ресурсоснабжающие организации находятся в режиме повышенной готовности и в случае необходимости приступят к ликвидации аварийных ситуаций.

Вечером 13 декабря в Курске начался снегопад. Утром 14 декабря возможно образование снежного покрова высотой до 20-40 сантиметров, сообщают в ГУ МЧС России по Курской области.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.