В Курске начали выдавать новогодние подарки детям участников СВО

В городе начались предпраздничные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 декабря в Курске начали выдавать новогодние подарки детям до 17 лет из семей добровольцев, военнослужащих батальона «Сейм», граждан, проходящих военную службу по мобилизации, принимающих участие в СВО, сообщает администрация областного центра.

С 15 декабря подарки начнут выдавать детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Получить подарки и пригласительные билеты при наличии документов, удостоверяющих личность и льготную категорию, можно в комитете социальной защиты населения Курска по 28 декабря. Он находится в доме № 2/17 по улице Пигорева. Время выдачи: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45. Более подробная информация по телефонам: 32-54-30, 32-53-62.