14 декабря в Курске возможны сугробы до 40 сантиметров

В Курск возвращается зима Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске начался снегопад. Утром 14 декабря возможно образование снежного покрова высотой до 20-40 сантиметров, сообщают в ГУ МЧС России по Курской области.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112.

- В период с 18 часов 13 декабря до шести утра 14 декабря на территории Курской области ожидается сильный, мокрый снег, местами очень сильный снег, налипание мокрого снега, - говорят спасатели.

Ночью 14 декабря - местами усиление западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В регион придет метель, на дорогах возможны снежные заносы.