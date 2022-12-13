Под Курском на пожаре погиб мужчина

В 08:26 13 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Букреевка Золотухинского района.

На место происшествиявыезжали пожарные ПЧ №27 Золотухинского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии незамедлительно приступили к разведке и боевому развертыванию. В жилом деревянном доме выгорела кухня, прогорел потолок, закопчены стены и потолок по всей площади дома. Пожар потушили только в 13:38. Погиб мужчина 55 лет.

Огонь тушили 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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